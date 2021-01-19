В Боливии около 13 тыс. человек пострадали от наводнений

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Боливии из-за наводнений, вызванных продолжительными ливнями, пострадали около 13 тыс. человек, сообщил канал Telesur.
В наибольшей степени стихия затронула департаменты Кочабамба, Чукисака, Бени и Тариха, где объявлен красный уровень опасности.
Президент Боливии Луис Арсе поручил сотрудникам Службы гражданской обороны отправиться на пострадавшие территории, чтобы оценить ущерб и организовать помощь пострадавшим.
По прогнозам метеорологов, сильные ливни в Боливии продолжатся до следующих выходных. Сезон дождей в стране обычно длится с ноября по март.-0-