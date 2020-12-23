В Боливии при падении пассажирского автобуса в ущелье погибли 12 человек

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-западе Боливии в департаменте Потоси в ущелье упал пассажирский автобус, по меньшей мере 12 человек погибли, более 20 получили травмы, сообщает Синьхуа.

По информации полиции Потоси, автобус дальнего следования вечером 22 декабря вылетел с дороги и упал с высоты около 100 м недалеко от города Окури. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

По предварительной версии, водитель потерял контроль над автобусом, когда у транспортного средства лопнуло колесо. Полиция выясняет причины аварии.-0-