В Боливии пройдут президентские и парламентские выборы

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские и парламентские выборы пройдут в Боливии, сообщает ТАСС.

Гражданам страны предстоит избрать главу государства, 130 депутатов и 36 сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи.

Решение провести голосование было принято после отмены результатов президентских выборов, прошедших 20 октября прошлого года. Тогда Высший избирательный суд (ВИС) Боливии признал победителем действующего на тот момент президента Эво Моралеса. Его основной соперник Карлос Меса отказался признавать эти итоги, и в стране начались протесты. После трех недель манифестаций Моралес подал в отставку и покинул Боливию.

Обязанности и. о. главы государства до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер верхней палаты парламента Жанин Аньес.

На высший государственный пост претендуют шесть кандидатов. Основная борьба развернется между экс-министром экономики и сторонником Моралеса Луисом Арсе и экс-президентом Карлосом Месой, руководившим страной с октября 2003 года по июнь 2005 года.

Согласно действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10 процентных пунктов. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 29 ноября.

Из-за распространения коронавируса ВИС Боливии продлил время работы избирательных участков на один час. Голосование будет организовано в две смены. Избиратели должны будут заходить на участки в масках.

18 октября в стране будут закрыты все магазины и рестораны, запрещено движение транспорта без получения разрешения, приостановлено дорожное и авиасообщение между регионами.

Своих наблюдателей на выборы направили ООН, Евросоюз и Организация американских государств (ОАГ). ВИС Боливии обещал в этот раз гарантировать прозрачность процесса подсчета голосов и не допустить перебоев с публикацией результатов. Как ожидается, первые предварительные итоги голосования появятся после 18:00 18 октября.-0-