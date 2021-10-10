В Боливии разбился самолет с сотрудниками Минздрава

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли в результате крушения самолета ВВС Боливии, на борту которого были сотрудники Министерства здравоохранения. О трагедии в своем Twitter написал президент страны Луис Арсе, который также выразил соболезнования семьям погибших, сообщает ТАСС.

"Мы потрясены авиакатастрофой в департаменте Пандо, в которой погибли шесть человек. Мы поручили ответственным органам выяснить причины аварии", - написал глава государства.

Как сообщил Минздрав, на борту самолета находились четверо специалистов ведомства и подведомственного Национального института лабораторий здравоохранения, "которые занимались исследованиями, касающимися борьбы с заболеваниями денге и чикунгунья". В результате происшествия также погибли двое пилотов.

По предварительным данным, самолет разбился вскоре после вылета из городка Риберальта. Специалистов должны были доставить в город Кобиха, откуда они планировали вылететь коммерческим рейсом в другой населенный пункт.-0-