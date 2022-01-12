В Боливии вице-президент и шесть министров заболели коронавирусом

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президент Боливии Давид Чокеуанка и еще шесть министров заразились коронавирусом. Об этом сообщает "МИР24".

Ковид диагностирован у глав Минобороны, МИД, МВД, Министерства планирования и развития, Минюста и Минобразования. Состояние министров оценивается как стабильное. Чиновники находятся на самоизоляции, они продолжают работать в удаленном режиме.

Ранее стало известно, что глава МИД Боливии Рохелио Майта заразился COVID-19 в Аргентине. Туда он прибыл для участия в форуме.-0-