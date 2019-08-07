Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
7 августа 2019, Ср
+19°C
Переменная облачность EUR 2.3013
USD 2.0526
RUB 3.1497
Главное
Во время встречи Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Лукашенко
Президент
ЦИК Беларуси обнародовал календарные планы парламентских выборов
Политика
Правительство Беларуси рассчитывает на подписание визового соглашения с ЕС осенью
Политика
ЗАО "БелАсептика" и ООО "Tashkent Pharm Glass" создают совместное производство
Экономика
Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти на 3,7% с 1 сентября
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В больнице Одесской области взорвалась граната, есть погибшие
09:01 В мире
Первый день Марафона здорового образа жизни #САД посетили более 300 минчан
09:00 Спорт
К восточному побережью Китая приближается тайфун "Лекима"
08:47 В мире
Сезон кинопоказов под открытым небом стартует при костеле в Гомеле
08:39 Регионы
Администрация США заморозила часть фондов для помощи иностранным государствам
08:27 В мире
Ночной забег проведут по склонам горнолыжного комплекса под Гродно
08:24 Регионы
Более 106 тыс. физлиц подключены к личному кабинету плательщика в Гомельской области
08:14 Регионы
В Кореличском районе от огня спасено 40 га посевов пшеницы
08:10 Происшествия
Власти США считают терактом стрельбу на фестивале в Калифорнии
07:57 В мире
Женщины составят конкуренцию мужским командам на "Споровских сенокосах"
07:52 Регионы
Белорусские баскетболисты примут датчан в квалификации ЧЕ
07:35 Спорт
На уборке зерновых определились три молодых водителя-трехтысячника
07:23 Общество
Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась до 675 тыс. га
07:20 В мире
Лукашенко: совместными усилиями сумеем укрепить дружественные отношения с Кот-д'Ивуаром
07:13 Президент
Картина дня: Президент о строительстве спортобъектов, календарные планы выборов и duty free в самолетах
07:00 Общество
Увидит свет книга с рецептами блюд из "Звездных войн"
00:46 Калейдоскоп
Самолет певицы Pink загорелся в Дании
00:07 В мире
Цена нефти марки Brent упала ниже $59 за баррель
23:30 В мире
Инцидент со стрельбой произошел в Луизиане
22:59 В мире
В Мехико ограбили магазин монетного двора
22:30 В мире
Все новости
Темы
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Отопительный сезон Отопительный сезон
Уборочная кампания Уборочная кампания
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В больнице Одесской области взорвалась граната, есть погибшие

В мире 07.08.2019 | 09:01
Фото из архива
Фото из архива

7 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Раздельнянской больнице Одесской области (Украина) 6 августа взорвалась граната, два человека погибли. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Полицейские расследуют обстоятельства взрыва в Раздельнянской больнице. Вследствие взрыва гранаты погибли два человека. Происшествие квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предварительно установлено, что к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель, 1965 г.р., который, вероятно, и принес с собой взрывоопасные предметы. Женщина находилась в здании, которое стоит отдельно, одна. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Поскольку через окно виднелись чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские окружили здание, отвели людей на безопасное расстояние и ждали приезда взрывотехников.

Специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии. В ходе осмотра было установлено, что взорвалась граната Ф-1, вследствие чего и мужчина, и женщина погибли. Других пострадавших нет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
взрывы, здравоохранение, Украина
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Топ-новости
Картина дня: Президент о строительстве спортобъектов, календарные планы выборов и duty free в самолетах
Лукашенко встретился с Курманбеком Бакиевым и поздравил его с юбилеем
Европейская безопасность в условиях глобальной милитаризации станет главной темой "Минского диалога"
Снопков: футбольный стадион и бассейн в Минске построят по международным стандартам FIFA и FINA
На уборке зерновых определились три молодых водителя-трехтысячника
Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
Дожди с грозами и до +28°С по югу ожидается в Беларуси 7 августа
Оптимальная экипировка школьника в этом году обойдется родителям в сумму до Br890
РЕПОРТАЖ: Бизнесмен-меценат благоустраивает родную деревню в Кобринском районе
Инструкция о порядке обращения за пенсией, ее назначения и выплаты утверждена в Беларуси
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3013 BYN 2.295 BYN 2.302 BYN
USD
2.0526 BYN 2.05 BYN 2.054 BYN
RUB
3.1497 BYN 3.137 BYN 3.155 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Двойня зубрят родилась в Минском зоопарке
Все видео

Фотоновости

К завершению подходит уборочная кампания в ОАО "Туровщина" Житковичского района
Все фото

Инфографика

Национальный футбольный стадион (проект) Национальный футбольный стадион планируется построить в Минске на площадке возле стадиона "Трактор" за счет безвозмездной технико-экономической помощи КНР.
Вся инфографика
Президент
Фото из архива Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на 7 и 17 ноября
Лукашенко: совместными усилиями сумеем укрепить дружественные отношения с Кот-д'Ивуаром
Лукашенко встретился с Курманбеком Бакиевым и поздравил его с юбилеем
Политика
Сергей Румас Правительство Беларуси рассчитывает на подписание визового соглашения с ЕС осенью
ЦИК Беларуси обнародовал календарные планы парламентских выборов
Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики пройдет с 9 сентября по 8 октября
Экономика
Во время встречи Беларусь рассчитывает на поставки машиностроительной продукции на индийский рынок
Умеренные температуры и запасы влаги в почве будут способствовать росту картофеля - Белгидромет
Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
Происшествия
Фото из архива Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве 8-месячного ребенка в Лунинце
В Кореличском районе от огня спасено 40 га посевов пшеницы
В Бресте произошло ДТП с участием служебного автомобиля милиции
Общество
Фото из архива Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $715 млн
На уборке зерновых определились три молодых водителя-трехтысячника
Картина дня: Президент о строительстве спортобъектов, календарные планы выборов и duty free в самолетах
Регионы
Фото из архива Женщины составят конкуренцию мужским командам на "Споровских сенокосах"
Сезон кинопоказов под открытым небом стартует при костеле в Гомеле
Ночной забег проведут по склонам горнолыжного комплекса под Гродно
Спорт
Виктория Азаренко. Фото организаторов турнира Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира в Торонто
Первый день Марафона здорового образа жизни #САД посетили более 300 минчан
Белорусские баскетболисты примут датчан в квалификации ЧЕ
Технологии
Во время подписания. Фото БРСМ БРСМ и Союз молодежи Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества в IT-сфере
Флориан Шварц: "А1 станет европейским брендом для жизни в цифровом обществе"
БРСМ и Союз молодежи Узбекистана планируют реализовывать совместные IT-проекты
Культура
Полесский драматический театр. Фото из архива Полесский драмтеатр представит премьеру по пьесе Александра Островского
Театр эстрады приглашает зрителей совершить кругосветное путешествие за один концерт
Выставка участников конкурса "Триеннале молодых художников" откроется в Минске 14 августа
Калейдоскоп
Фото из архива Фотограф смог запечатлеть момент, когда молния ударила в вулкан
Увидит свет книга с рецептами блюд из "Звездных войн"
Мигрант покусал собаку и полицейского в Германии
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Пресс-центр
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Газета 7 дней
Марафон безопасности
Ноу-хау «Великого камня»
Я бы в армию пошел...
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия