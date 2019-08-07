В больнице Одесской области взорвалась граната, есть погибшие

7 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Раздельнянской больнице Одесской области (Украина) 6 августа взорвалась граната, два человека погибли. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Полицейские расследуют обстоятельства взрыва в Раздельнянской больнице. Вследствие взрыва гранаты погибли два человека. Происшествие квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, предварительно установлено, что к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель, 1965 г.р., который, вероятно, и принес с собой взрывоопасные предметы. Женщина находилась в здании, которое стоит отдельно, одна. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Поскольку через окно виднелись чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские окружили здание, отвели людей на безопасное расстояние и ждали приезда взрывотехников.

Специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии. В ходе осмотра было установлено, что взорвалась граната Ф-1, вследствие чего и мужчина, и женщина погибли. Других пострадавших нет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-