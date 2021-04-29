В больнице под Берлином убили четырех человек

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одной из больниц германского Потсдама обнаружили четыре тела с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

В больнице города Потсдам под Берлином в ночь на 29 апреля были обнаружены четыре тела со следами насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержана 51-летняя сотрудница больницы.

Кроме того, по меньшей мере один человек тяжело ранен. В настоящее время неизвестно, являлись ли убитые пациентами этой больницы. О мотивах убийства информации пока нет, ведется расследование.-0-