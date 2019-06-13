В больнице в Анталье прогремел взрыв

13 июня, Анталья /БЕЛТА - АНАДОЛУ/. В частной больнице в турецкой Анталье взорвался кондиционер. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Инцидент произошел сегодня утром в районе Муратпаша. Уточняется, что в результате взрыва, который произошел во время технического обслуживания кондиционера на террасе больницы, погиб 30-летний мужчина.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, пожарные, а также аварийные службы. Ведется расследование.-0-