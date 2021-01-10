В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на выборах депутатов парламента

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на очередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, а также маслихатов (местных представительных органов) завершилось в воскресенье на большей части территории страны, в нескольких западных регионах оно закончится на час позже. Всего в республике с 07.00 (04.00 по московскому времени) до 20.00 (17.00) работали порядка 9,9 тыс. избирательных участков, сообщает ТАСС.

Еще 66 участков были организованы за рубежом, в 53 государствах, в том числе в пяти городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Омске и Казани. Возможностью проголосовать за границей могли воспользоваться порядка 12 тыс. граждан Казахстана.

В списки избирателей включили более 11,9 млн человек. По данным на 18.00 (15.00 по московскому времени), явка на выборах в парламент составила 58,2%. Как сообщил старший помощник генерального прокурора республики Азамат Саргазин, заявлений о нарушениях избирательного законодательства при проведении выборов в Мажилис пока не поступало. В то же время Азамат Саргазин констатировал, что отдельные лица в целях искусственного создания резонанса распространяют в социальных сетях ложные материалы о "якобы имевших место сегодня нарушениях выборного законодательства". "Мы проверили их достоверность, они не имеют отношения к текущей избирательной кампании", - отметил представитель Генпрокуратуры.

По данным МВД Казахстана, в связи с проведением выборов депутатов парламента весь личный состав органов внутренних дел находится на усиленном варианте несения службы. В мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан задействованы около 40 тыс. сотрудников полиции. Как отметил заместитель министра внутренних дел республики Арыстангани Заппаров, в целом обстановка на избирательных участках стабильная.

В выборах участвуют пять партий: Народная партия Казахстана, правящая партия "Нур Отан" ("Свет Отечества"), Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Село"), Демократическая партия "Ак жол" ("Светлый путь") и партии "Адал" ("Честность"). Для прохождения в парламент партии необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Мажилис формируется с участием не менее двух партий. Если семь и более процентов голосов получит только одна партия, к распределению депутатских мандатов также допускается политическая сила, занявшая на выборах второе место.

Подсчет голосов на избирательных участках должен завершиться не позднее 12 часов с момента окончания голосования. Результаты подсчета голосов по административно-территориальным единицам устанавливаются на заседаниях территориальных комиссий и соответствующие документы доставляются в ЦИК в двухдневный срок. Согласно законодательству, Центризбиркому на подведение итогов выборов предусмотрено семь календарных дней. Все избирательные процедуры должны быть завершены до 17 января.-0-