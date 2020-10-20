В борьбе с пандемией нельзя прибегать к стратегии локдауна - премьер Италии

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что в условиях второй волны эпидемии коронавируса в стране требуется другая по сравнению с весенней вспышкой стратегия, сообщает ТАСС.

"Сейчас мы находимся совсем в иной ситуации. Поэтому нельзя прибегать к той же стратегии, что весной. Тогда мы были не готовы, на рынке не было масок, других материалов, и мы были вынуждены прибегнуть к общему локдауну. Сейчас ограничительные меры должны носить локальный характер", - сказал Джузеппе Конте.

В Италии растет число заражений коронавирусом, что уже привело к объявлению комендантского часа (с 23.00) в двух областях - Ломбардии и Кампании, а также закрытию торговых центров по выходным в области Пьемонт. В стране действует масочный режим даже на открытом воздухе.

С начала пандемии в Италии число зараженных коронавирусом превысило 400 тыс. человек, из которых 250 тыс. вылечились, более 36 тыс. умерли.-0-