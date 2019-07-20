20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов Стамбула в Босфорском проливе загорелась яхта, на которой в этот момент находилось 12 человек, сообщает российский телевизионный Пятый канал со ссылкой на турецкие СМИ.

Спасатели экстренно выдвинулись на помощь, прыгающим с полыхающего судна людям. Всех удалось спасти, а неуправляемую горящую яхту стало сносить. Пожар тушили, как с суши, так и с моря. С огнем удалось справиться в течение 30 минут.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал. Информации о том, кому принадлежала яхта, пока нет.

21 июля именно в этом месте должна пройти 31-я Босфор-Кросс-континентальная гонка — массовый заплыв. Мероприятие ежегодно организует олимпийский комитет Турции с 1989 года.-0-