В Боснии и Герцеговине нашли останки исчезнувшего с радаров самолета

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.Обломки небольшого спортивного самолета, пропавшего 10 декабря с радаров в воздушном пространстве Боснии и Герцеговины, обнаружены в окрестностях села Суботичи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Сербской.

"Члены специального антитеррористического подразделения Министерства внутренних дел Республики Сербской обнаружили сегодня в районе села Суботичи обломки спортивного самолета, об исчезновении которого было сообщено вчера. Самолет был обнаружен в ходе масштабных поисков, которые осуществлялись сотрудниками правоохранительных служб и гражданами", - говорится в сообщении.

В МВД Республики Сербской сообщили, что оба члена экипажа погибли.

Самолет, перевозивший вакцины для животных по маршруту Велика-Кладуша - Баня-Лука, исчез с радаров в воздушном пространстве Боснии и Герцеговины 10 декабря.-0-