В Братиславе полиция разогнала митинг противников карантинных мер

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Братиславе полиция разогнала участников акции протеста против принудительной вакцинации, сообщает новостной портал словацкого информагентства ТАСР.

Ранее сообщалось, что 29 июля перед дворцом президента Словакии прошел митинг противников карантинных мер, принудительной вакцинации и тестирования на коронавирус. По данным полиции, в акции протеста приняли участие до 1,5 тыс. человек. Люди заблокировали участок дороги возле президентского дворца, однако, по словам полицейских, в целом митинг проходил мирно.

Тем не менее по требованию властей полиция вечером начала разгон демонстрантов. Позже мэр Братиславы Матуш Валло заявил, что протестующие не могут своими действиями парализовать город. Он добавил, что в дальнейшем полиции следует лучше подготовиться к возможным протестам.

Информация о пострадавших во время разгона протестующих не поступала. Местные СМИ сообщают, что сегодня протестующие могут снова собраться перед президентским дворцом.

В начале этой недели президент Словакии Зузана Чапутова подписала закон на случай ухудшения в республике ситуации с коронавирусом. Согласно документу при посещении общественных мест будет требоваться справка об отрицательном тесте на коронавирус, перенесенном заболевании или сертификат о вакцинации.-0-