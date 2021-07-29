В Братиславе проходит акция протеста против принудительной вакцинации

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Братиславе перед зданием президентского дворца проходит акция протеста против принудительной вакцинации, сообщает новостной портал словацкого информагентства ТАСР.

В акции принимают участие несколько сотен человек. Митингующие заблокировали участок дороги возле президентского дворца. Участники протеста высказываются против карантинных мер, принудительной вакцинации и тестирования на коронавирус. Некоторые называют пандемию аферой.

На месте акции протеста дежурит несколько десятков полицейских. По их данным, обстановка пока мирная. Тем не менее стражи правопорядка готовы пресекать любое нарушение закона. "В случае нарушения общественного порядка или совершения других незаконных действий полиция будет использовать все законные методы для восстановления общественного порядка", - сказал пресс-секретарь регионального управления полиции Братиславы Михал Зайф.

Как сообщает ТАСС, 26 июля президент Словакии Зузана Чапутова подписала закона на случай ухудшения в республике ситуации с коронавирусом. Согласно документу, при посещении общественных мест, включая магазины, будет требоваться справка об отрицательном тесте на коронавирус, перенесенном заболевании или сертификат о вакцинации.-0-