В Бразилии 15 человек сильно пострадали в результате взрыва речного судна

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятнадцать человек пострадали в результате взрыва грузопассажирского речного судна в штате Акри (Бразилия) недалеко от перуанской границы. Об этом сообщил телеканал Globo .

Инцидент произошел во время заправки судна, на борту которого в тот момент находились 10 мужчин, три женщины и двое детей. Все они с ожогами 70-90% поверхности тела доставлены в больницу. Состояние семерых из них крайне тяжелое.

Судно, перевозившее товары повседневного потребления, топливо и жителей в отдаленный населенный пункт Маршал-Тауматургу, остановилось для дозаправки в городе Крузейру-ду-Сул. По свидетельствам очевидцев, заливка топлива осуществлялась из автоцистерны, водитель которой скрылся с места происшествия.-0-