В Бразилии 30 налетчиков ограбили банк, есть пострадавшие

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 вооруженных человек совершили налет на банк в бразильском городе Крисиума в ночь с понедельника на вторник. Об этом сообщает телеканал Globo.

Грабители использовали взрывчатку и огнестрельное оружие. Перед ограблением налетчики перекрыли дороги, чтобы помешать полиции. Преступники также взяли в заложники местных жителей, которых использовали в качестве живого щита.

Сколько денег было украдено из банка, пока не уточняется. Известно, что во время побега преступники разбросали часть денег на дороге. Грабители также оставили 30 кг взрывчатки на месте преступления.

По информации правоохранительных органов, пострадали два человека - охранник банка и сотрудник полиции. Никого из преступников задержать не удалось, их поиски продолжаются.-0-