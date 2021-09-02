В Бразилии более чем у 50 человек обнаружили симптомы болезни Хаффа

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 2 сентября 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:13 ООН: Афганистан стоит на грани гуманитарной катастрофы В мире
09:02 За сутки в лесах Могилевской области спасатели нашли четверых заблудившихся Происшествия
09:00 Белагропромбанк: 30 лет с нами сбываются мечты! Общество
08:51 Землетрясение магнитудой 5 произошло в Афганистане В мире
08:49 Глава ВОЗ назвал пандемию COVID-19 определяющим кризисом современности В мире
08:46 "Индийскую мозаику" покажет фотовыставка в Гомеле Культура
08:37 Угроза наводнений объявлена на северо-востоке США из-за циклона "Ида" В мире
08:30 В Бразилии более чем у 50 человек обнаружили симптомы болезни Хаффа В мире
08:17 Около 50 волонтеров БРСМ благоустроят территорию у храма в Шумилино Регионы
08:08 Случаи заражения штаммом коронавируса мю выявили в Доминикане В мире
08:02 В Каменецком районе горел магазин Происшествия
07:59 Акции протеста против обязательной вакцинации от COVID-19 прошли в Канаде В мире
07:54 На Паралимпиаде в Токио выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом В мире
07:47 Белорусские футболисты сыграют в гостях у чехов в квалификации чемпионата мира Спорт
07:42 Стали известны все участницы полуфинальной стадии ЧЕ по волейболу среди женских команд Спорт
07:28 Криштиану Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную Спорт
07:25 Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске на 12 участках Регионы
07:11 Дорожную разметку нанесут сегодня на 3 участках в Минске Регионы
07:08 Онлайн-конференция об актуальных направлениях работы Транспортной инспекции пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:00 Лукашенко: между Минском и Ханоем сложились отношения настоящей дружбы, неподвластные внешнеполитической конъюнктуре Президент
07:00 Картина дня: поездка Президента в Бобруйск, День знаний и 9 наград конкурса "Воин мира" Общество
00:43 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Чили В мире
00:04 Россияне и хорваты сыграли вничью в квалификации футбольного ЧМ Спорт
01.09.21
01.09.21 23:41 Арина Соболенко вышла в 1/16 финала US Open Спорт
01.09.21 23:15 В Twitter появилась новая функция Технологии
01.09.21 22:29 Акции протеста против властей проходят в центре Братиславы В мире
01.09.21 22:06 ФОТОФАКТ: Первокурсники БГУ отпраздновали День знаний Общество
01.09.21 22:04 Новое общежитие для студентов БГМУ начнут строить в этом году Общество
01.09.21 21:58 Хоккеисты "Немана" и "Локомотива" добились уверенных побед в стартовом туре чемпионата Беларуси Спорт
01.09.21 21:49 Виктория Азаренко прошла в третий раунд US Open Спорт
Все новости
Все новости
В мире
02 сентября 2021, 08:30

В Бразилии более чем у 50 человек обнаружили симптомы болезни Хаффа

Фото из архива
Фото из архива

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 человек обратились к медикам в бразильском штате Амазонас с признаками болезни Хаффа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал G1.

Первых пациентов с характерными симптомами, одним из которых является потемнение мочи, начали отмечать в двадцатых числах августа. Это уже третья вспышка данного заболевания в штате, на этот раз один из случаев оказался летальным. Во всех случаях пациенты указывали на то, что незадолго до появления симптомов ели рыбу.

Власти пока не давали рекомендаций отказаться от употребления рыбы, поскольку не исключены другие возможные причины заболевания.

Болезнь Хаффа - это развитие рабдомиолиза (отек и разрушение скелетных мышц с риском острой почечной недостаточности) после приема внутрь рыбы. Точная природа токсина до сих пор неясна. Его нельзя деактивировать путем приготовления пищи, поскольку заболевшие ели приготовленную или жареную рыбу.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни Бразилия
Новости рубрики В мире
Фото из архива ООН: Афганистан стоит на грани гуманитарной катастрофы
Фото Reuters Землетрясение магнитудой 5 произошло в Афганистане
Фото из архива Глава ВОЗ назвал пандемию COVID-19 определяющим кризисом современности
Ураган четвертой категории "Ида" обрушился на Луизиану 29 августа. Фото AP Photo Угроза наводнений объявлена на северо-востоке США из-за циклона "Ида"
Фото из архива Случаи заражения штаммом коронавируса мю выявили в Доминикане
Фото из архива Акции протеста против обязательной вакцинации от COVID-19 прошли в Канаде
Главное
О храме знаний, зарплатах бюджетников, "потере" суверенитета и "планах" отрезать Прибалтику. Главное из заявлений Лукашенко на 1 сентября
Уборочная на контроле даже в День знаний - Лукашенко начал визит в Бобруйск с доклада губернатора
Ластовский: главная причина киберпреступлений - недостаточная цифровая грамотность граждан
Белагропромбанк: 30 лет с нами сбываются мечты!
Топ-новости
Картина дня: поездка Президента в Бобруйск, День знаний и 9 наград конкурса "Воин мира"
Лукашенко рассказал, когда будут утверждены союзные программы с Россией
Онлайн-конференция об актуальных направлениях работы Транспортной инспекции пройдет сегодня в БЕЛТА
В Минске открыли обновленный стадион Республиканского училища олимпийского резерва
Переболел, но все равно прививайся. 7 мифов о прививке: мнение врачей
Беженцам из Афганистана на линии белорусско-польской границы передали гуманитарную помощь
УВКБ ООН благодарит белорусскую сторону за возможность передать гуманитарную помощь беженцам
Угощения и разговоры по душам: к жителям дома-интерната в Минске вновь приехали с подарками
Дипломат: санкции ЕС и авиаэмбарго в отношении Беларуси противоречат международному праву
Субботин: в вузе формируется личность гражданина и патриота своей страны
Жалуются на ямы и канализацию. Как работает единый номер 115 в регионах
РЕПОРТАЖ: Знает даже первоклассник: школа дает знания и учит быть добрыми
Пиневич: подъем заболеваемости COVID-19 прогнозируется, но сложностей не ожидаем
В Беларуси начали обучать будущих пилотов
Кочанова: в Беларуси создаются все условия для комфортного образовательного процесса
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.