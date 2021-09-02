В Бразилии более чем у 50 человек обнаружили симптомы болезни Хаффа

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 человек обратились к медикам в бразильском штате Амазонас с признаками болезни Хаффа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал G1.

Первых пациентов с характерными симптомами, одним из которых является потемнение мочи, начали отмечать в двадцатых числах августа. Это уже третья вспышка данного заболевания в штате, на этот раз один из случаев оказался летальным. Во всех случаях пациенты указывали на то, что незадолго до появления симптомов ели рыбу.

Власти пока не давали рекомендаций отказаться от употребления рыбы, поскольку не исключены другие возможные причины заболевания.

Болезнь Хаффа - это развитие рабдомиолиза (отек и разрушение скелетных мышц с риском острой почечной недостаточности) после приема внутрь рыбы. Точная природа токсина до сих пор неясна. Его нельзя деактивировать путем приготовления пищи, поскольку заболевшие ели приготовленную или жареную рыбу.-0-