16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии четвертый день подряд регистрируется более 1000 смертей в сутки от COVID-19, в результате чего число умерших по стране составило 208 246 человек, сообщает Синьхуа.
По информации министерства здравоохранения, за последние 24 часа было зарегистрировано 1151 смертельный исход, 69 198 новых случаев заражения, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 8 393 492 человека.
Бразилия является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, занимая второе место по количеству погибших после США и третье - по количеству случаев заболевания после США и Индии.
В стране наблюдается вторая волна вспышки коронавируса со значительным увеличением случаев заболевания с декабря 2020 года, что привело систему здравоохранения в нескольких регионах на грань коллапса.
Штат Сан-Паулу, самый густонаселенный в стране, больше всего пострадал от вируса: 1 605 845 случаев заболевания и 49 600 смертей.
Минздрав сообщил, что 15 января был подтвержден первый в стране случай повторного заражения новым штаммом COVID-19, который обнаружили в северном штате Амазонас. На данный момент в стране зарегистрировано два повторных заражения новым вариантом.-0-