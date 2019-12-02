В Бразилии девять человек погибли в давке на дискотеке

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек погибли и семеро пострадали 1 декабря в результате давки на подпольной дискотеке в Сан-Пауло, сообщает ТАСС со ссылкой на портал G1.

Полицейские проводили операцию в фавеле Параизополис. Их обстреляли двое неизвестных на мотоцикле и попытались скрыться от преследования в толпе, которая насчитывала около 5 тыс. человек. Как отмечается в сообщении, перестрелка спровоцировала панику, люди падали на лестнице, а другие бежали прямо по ним.

Фавелы - городские трущобы, которые характеризуются низким уровнем жизни и высоким уровнем преступности. Обеспечением безопасности в этих районах занимаются специальные подразделения полиции, однако влияние наркомафии остается там очень сильным. Высокий уровень преступности в Бразилии с населением 209,4 млн человек является одной из наиболее острых проблем в стране, о чем свидетельствуют данные многочисленных соцопросов. Как показали результаты одного из них, 60% жителей Бразилии опасаются выходить из дома в вечернее время.-0-