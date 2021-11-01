В Бразилии девять пожарных погибли под обвалом в пещере во время учений

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии в штате Сан-Паулу произошел обвал в пещере, когда там проходили учения пожарных, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter пожарной службы региона.

В сообщении ведомства говорится, что девять человек погибли. Один был спасен и госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Других пострадавших на месте происшествия не осталось.

Обрушение пород в пещере Итамбе произошло в воскресенье утром. В тот момент пожарные проводили внутри тренировку. Сообщается, что в учениях участвовали 28 человек.-0-