В Бразилии из-за ливней объявили ЧП в 51 муниципалитете

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 12 человек погибли в результате мощных ливней, обрушившихся на северо-восточный бразильский штат Баия и соседний с ним Минас-Жерайс, сообщает телеканал TeleSUR.

Власти страны объявили чрезвычайное положение в 51 муниципалитете.

По данным телеканала, в результате удара стихии в штате Баии 267 человек ранены, 8,3 тыс. были вынуждены покинуть свои дома, в штате Минас-Жерайс также более 2 тыс. человек остались без крова. Ущерб от стихии в разной степени затронул более 220 тыс. жителей региона.

В связи со сложившейся ситуацией спасатели еще не смогли достигнуть нескольких районов бедствия, отрезанных от наводнения, поэтому власти обоих штатов не исключают, что число погибших, раненых и пострадавших может возрасти.-0-