В Бразилии из-за ливней погибли 47 человек

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти штата Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии объявили чрезвычайное положение в 47 муниципалитетах региона в связи с продолжительными ливнями, цитирует ТАСС соответствующий указ губернатора Ромеу Зумы Нету, опубликованный сегодня в официальной печати.

По информации управления гражданской обороны штата, в Минас-Жерайсе до 38 увеличилось число жертв последствий, вызванных ливнями. Еще 17 человек числятся пропавшими без вести, 12 пострадали. Более 11,4 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, из них 1,8 тыс. все еще остаются без крова. А в соседнем юго-восточном штате Эспириту-Санту в результате ливней и последующих оползней погибли 9 человек, более 5 тыс. жителей эвакуированы из своих домов.

Синоптики сообщают, что в столице штата Минас-Жерайс за сутки 23 января выпало рекордное за 110 лет метеонаблюдений количество осадков - 171,8 мм. А среднемесячная январская норма дождя в штате превышена более чем вдвое.-0-