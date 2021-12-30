В Бразилии из-за ливней введен режим ЧС, погибли 30 человек

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В северо-восточном штате Баия из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, погибли 30 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на портал UOL.

В 132 из 141 муниципалитетах региона введен режим ЧС. Всего от последствий ливней пострадали почти 630 тыс. человек, около 54 тыс. были вынуждены покинуть свои дома, более 37 тыс. остались без крова, 434 человека получили повреждения и травмы.

Согласно прогнозам синоптиков, влажные воздушные массы продолжат движение на юго-восток страны, в сторону Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Так, мощные ливни уже обрушились на север соседнего с Баией штата Минас-Жерайс, где с начала декабря 2 тыс. человек остались без крова. Режим ЧС был объявлен в 60 муниципалитетах.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях страны в летний период (с конца декабря по конец марта) носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана. В январе 2020 года в результате удара стихии погибли 66 человек на юго-востоке страны.-0-