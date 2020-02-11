В Бразилии найден новый вирус

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии обнаружен новый вирус, более 90% генов которого неизвестны науке. Результаты открытия опубликованы на сайте bioRxiv .

Вирус нашли в искусственном водоеме Пампулья в бразильском городе Белу-Оризонти. Его геном полностью состоит из неизвестных науке генов. Авторы назвали новый вирус Yaravirus brasiliensis в честь водяной нимфы Яры из мифологии Южной Америки.

Ученые предполагают, что они столкнулись с первым случаем неизвестной изолированной группы вирусов или отдаленным видом гигантского вируса, который эволюционировал в уменьшенную форму.

Открытые лишь в XXI веке гигантские вирусы достигают размеров, сравнимых с бактериальной клеткой. Свое название они получили из-за их огромных капсидов - белковых оболочек, которые инкапсулируют вирионы - вирусные частицы. Все известные гигантские вирусы являются паразитами амеб.

И хотя размер нового микроорганизма существенно меньше, чем у гигантских вирусов, - около 80 нанометров - он также паразитирует на амебах, а его геном практически полностью орфанный: 68 его генов (больше 90 процентов) не находят аналогов ни у одного известного организма и лишь шесть отдалено схожи с известными науке.

"Это связано с тем, что вирус представляет собой новую линию амебного вируса с удивительным происхождением и филогенией", - приводятся в пресс-релизе слова одного из руководителей исследования Йонатаса Абрахао (Jônatas Abrahão) из Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии.

Ученые проанализировали более восьми с половиной тысяч метагеномов, но так и не нашли среди них вирусы, родственные новому микроорганизму.-0-