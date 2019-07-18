В Бразилии нашли фабрику, производившую поддельные Ferrari

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии в городе Итажаи обнаружили фабрику, которая выпускала поддельные суперкары Ferrari и Lamborghini. Во время обыска на предприятии, стражи порядка обнаружили восемь готовых автомобилей, сообщает
Помимо автомобилей были также найдены комплектующие. Поддельные спорткары реализовались по стране за восемь процентов от стоимости оригиналов.
Заказывали автомобили через соцсети. Владельцы предприятия, отец и сын, в настоящее время отпущены с условием подписки о невыезде. Фабрика закрыта полицией.
Все автомобили конфискованы. Стоимость на них стартовала от $180 тыс.-0-
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