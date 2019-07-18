В Бразилии нашли фабрику, производившую поддельные Ferrari

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии в городе Итажаи обнаружили фабрику, которая выпускала поддельные суперкары Ferrari и Lamborghini. Во время обыска на предприятии, стражи порядка обнаружили восемь готовых автомобилей, сообщает ND+ .

Помимо автомобилей были также найдены комплектующие. Поддельные спорткары реализовались по стране за восемь процентов от стоимости оригиналов.

Заказывали автомобили через соцсети. Владельцы предприятия, отец и сын, в настоящее время отпущены с условием подписки о невыезде. Фабрика закрыта полицией.

Все автомобили конфискованы. Стоимость на них стартовала от $180 тыс.-0-