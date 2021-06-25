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25 июня 2021, 17:32

В Бразилии обнаружили новый вариант штамма коронавируса

Фото BBC
Фото BBC
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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Бразилии медики выявили новый опасный вариант коронавируса, похожий на так называемый лямбда-штамм SARS-CoV-2, который распространяется по Перу и соседним странам Латинской Америки с конца лета 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статью в электронной библиотеке medRxiv.

"В середине июня ВОЗ признал "лямбда"- вариант коронавируса интересным для изучения. Нам впервые удалось раскрыть следы его проникновения в Бразилию из Аргентины и открыть новый штамм этой версии SARS-CoV-2, чье распространение может обострить эпидемиологическую обстановку в стране", - пишут исследователи.

Группа бразильских медиков под руководством Присцилы Уинк, научного сотрудника Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Порту-Алегри впервые зафиксировала следы присутствия "лямбда"-вариации SARS-CoV-2 на территории Бразилии и обнаружила новую разновидность этой версии вируса. Они совершили это открытие во время наблюдений за здоровьем молодого жителя одного из приграничных городов штата Рио-Гранде-ду-Сул, который в начале июня вернулся домой после поездки в соседнюю Аргентину. Через несколько дней после возвращения он почувствовал недомогание и обратился в больницу, где у него был выявлен COVID-19.

Когда медики расшифровали геном вируса, они обнаружили, что он обладает всеми восемью ключевыми мутациями, характерными для перуанского штамма SARS-CoV-2, а также выявили два десятка других изменений в структуре генома, не характерных для большинства других разновидностей "лямбда"-штамма коронавируса.

Как отмечают Присцила Уинк и ее коллеги, пока непонятно, как открытые ими новые мутации влияют на поведение вируса внутри организма человека и темпы его распространения в популяции. Последующие наблюдения и опыты, как надеются ученые, помогут оценить уровень опасности "лямбда"-штамма и сравнить его с другими новыми вариациями SARS-CoV-2.

Так называемый лямбда-штамм SARS-CoV-2 впервые был выделен в Перу в конце лета прошлого года. До появления индийской разновидности коронавируса на "лямбда"-штамм приходилось большинство заражений в Перу и около трети новых случаев COVID-19 в Аргентине и Чили. В его геноме присутствует набор из восьми ключевых мутаций, предположительно повышающих заразность вируса.-0-

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