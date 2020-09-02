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02 сентября 2020, 00:30

В Бразилии пациентка пять месяцев была носителем COVID-19 

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2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии обнаружилась пациентка, которая была инфицирована коронавирусом в течение 152 дней. У нее не было симптомов заболевания, но при этом она могла заражать других, сообщает газета Globoсо ссылкой на лабораторию молекулярной вирусологии Федерального университета Рио-де-Жанейро.

"Это наиболее длительное задокументированное присутствие вируса в мире и свидетельство того, какую роль играет бессимптомное протекание болезни в распространении пандемии", — отмечает издание.

Пациентка - ее имя не разглашается - работает в системе здравоохранения. В марте у нее появились легкие симптомы COVID-19. Она находилась на карантине дома и только через пять месяцев смогла вернуться к выполнению обязанностей.

Исследователи провели молекулярные тесты 3000 человек, некоторые из них не имели никаких симптомов, но продолжали быть носителями вируса в течение нескольких дней.-0-

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