В Бразилии построят новую статую Христа выше предыдущей

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая статуя Христа, строящаяся в бразильском городе Энкантадо, будет выше знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщает ВВС.

Высота статуи Христа-Защитника вместе с пьедесталом будет 43 м. Она станет третьей по высоте статуей Иисуса Христа в мире, уступая лишь статуям в Индонезии (52,55 м) и Польше (52,5 м).

Для туристов будет предусмотрен лифт, который доставит их на смотровую площадку, располагающуюся на высоте 40 м.

Ожидается, что проект стоимостью $350 тыс. завершится уже в этом году.-0-