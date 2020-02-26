В Бразилии предварительно выявлен первый случай коронавируса

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый случай положительного результата предварительного теста на коронавирус зафиксирован в Бразилии, образцы направили для подтверждения в профильный институт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, тест взяли у 61-летнего мужчины, который недавно вернулся из Ломбардии (Италия). Он обратился в клинику в Сан-Паулу 24 февраля с легкими симптомами, характерными для коронавируса COVID-19. "Пациент находится в хорошем клиническом состоянии и не нуждается в госпитализации, он будет находиться в респираторной изоляции на протяжении 14 дней", - рассказали в медучреждении.

Сейчас устанавливается, с кем контактировал пациент. Планируется проверить других пассажиров рейса, на котором он прилетел в Бразилию.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Всемирная организация здравоохранения присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах. Как сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число жертв нового коронавируса в Китае составило 2 715, выздоровели более 29,7 тыс. человек, количество новых случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс.-0-