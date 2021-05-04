В Бразилии при нападении на детский сад погибли пять человек

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое воспитателей и трое малолетних детей погибли в результате нападения на детский сад в бразильском муниципалите Саудадис (штат Санта-Катарина на юге страны), сообщает ТАСС со ссылкой на газету Folha de S.Paulo.

Согласно ее данным, первые сообщения об инциденте начали поступать правоохранителям около 10.30 по местному времени. Нападавшим оказался 18-летний подросток, орудовавший мачете. Злоумышленника при попытке покинуть место преступления нейтрализовали оказавшиеся поблизости местные жители. При задержании он попытался покончить с собой.

В момент нападения в образовательном заведении, принимающем детей в возрасте от полугода до трех лет, находились около 30 воспитанников. Большего количества жертв удалось избежать благодаря действиям персонала, запершегося в классах с детьми. В связи с произошедшим в штате объявлен трехдневный траур.-0-