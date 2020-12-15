В Бразилии при падении автомобиля в реку погибли шестеро детей

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате падения легкового автомобиля в реку шестеро детей и взрослый погибли в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает телеканал Globo.

ДТП произошло неподалеку от города Кампус-дус-Гойтаказис на севере штата Рио-де-Жанейро. По словам очевидцев, водитель, который также погиб, не справился с управлением на мосту, пытаясь уйти от столкновения с велосипедистом.

Шестеро погибших детей в возрасте от 2 до 12 лет были членами одной семьи, а 45-летний погибший водитель был другом этой семьи.

Двое подростков 13 и 18 лет, которые также находились в машине на момент происшествия, смогли выбраться на берег и получили легкие травмы. Их доставили в местный госпиталь.-0-