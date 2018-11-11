В Бразилии при сходе оползня погибли 10 человек

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА. По меньшей мере десять человек погибли 10 ноября в результате схода оползня в Нитерое, одном из пригородов Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Globo.
Ранее шла речь о пяти жертвах чрезвычайного происшествия, сейчас их число возросло до 10.
Из-за схода оползня девять жилых домов и пиццерия оказались полностью или частично разрушены. На месте инцидента работают около 70 спасателей, 11 человек удалось спасти.
Минимум четверо местных жителей числятся пропавшими без вести. "Мы работаем с учетом того, что они еще могут быть живы", - заявил телеканалу начальник пожарной службы гражданской обороны штата Рио-де-Жанейро Роберту Робадей.
По предварительным данным, причиной схода оползня стали сильные дожди, которые наблюдаются в Рио-де-Жанейро в последние дни.-0-
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