В Бразилии при сходе оползня погибли 10 человек

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА. По меньшей мере десять человек погибли 10 ноября в результате схода оползня в Нитерое, одном из пригородов Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Globo.

Ранее шла речь о пяти жертвах чрезвычайного происшествия, сейчас их число возросло до 10.

Из-за схода оползня девять жилых домов и пиццерия оказались полностью или частично разрушены. На месте инцидента работают около 70 спасателей, 11 человек удалось спасти.

Минимум четверо местных жителей числятся пропавшими без вести. "Мы работаем с учетом того, что они еще могут быть живы", - заявил телеканалу начальник пожарной службы гражданской обороны штата Рио-де-Жанейро Роберту Робадей.

По предварительным данным, причиной схода оползня стали сильные дожди, которые наблюдаются в Рио-де-Жанейро в последние дни.-0-