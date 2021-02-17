В Бразилии приостанавливают прививочную кампанию из-за нехватки вакцин от COVID-19

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столицы штатов Баия и Мату-Гросу, Салвадор и Куяба Бразилии приостановили вакцинацию от коронавируса из-за дефицита доз вакцин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

До получения новых объемов препаратов для продолжения прививочной кампании в этих городах не будут прививать тех, кто еще не получил первую дозу вакцины, те же, кто уже сделал первую прививку, смогут получить вторую дозу в срок. Аналогичным образом ситуация складывается в Рио-де-Жанейро, власти которого также объявили о приостановке вакцинации в мегаполисе с сегодняшнего дня.

Нехватка вакцин отмечается также в Куритибе (штат Парана), где мэрия намерена приостановить вакцинацию 19 февраля. Во Флорианополисе (штат Санта-Катарина), по оценкам префектуры, вакцина может закончиться в ближайшие дни. В Форталезе (штат Сеара) имеющихся доз хватит на четыре дня. При этом, по информации телеканала, поставка федеральным центром новых партий вакцин в регионы состоится не раньше следующей недели.

Прививочная кампания против коронавируса стартовала в Бразилии 18 января. На данный момент для иммунизации населения от COVID-19 используются препараты китайской Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca. Первую дозу вакцины получили 5,5 млн бразильцев (2,6% населения). Еще чуть более 300 тыс. человек (0,15% населения) ввели обе инъекции.-0-