В Бразилии прорвало дамбу

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дамбу на реке Риу-ди-Пейши в штате Баия на северо-востоке Бразилии частично прорвало из-за обильных осадков, выпавших в регионе за последние дни. В зоне потенциального подтопления проживают около 300 человек, сообщил телеканал Globo .

Мэрия города Коронел-Жуан-Са организовала пункты временного пребывания в пяти школах. Спасатели и военная полиция штата эвакуируют жителей.

Паводком частично нарушено дорожное сообщение между населенными пунктами, это осложняет работу спасательных служб.-0-