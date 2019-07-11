В Бразилии прорвало дамбу

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дамбу на реке Риу-ди-Пейши в штате Баия на северо-востоке Бразилии частично прорвало из-за обильных осадков, выпавших в регионе за последние дни. В зоне потенциального подтопления проживают около 300 человек, сообщил телеканал
Мэрия города Коронел-Жуан-Са организовала пункты временного пребывания в пяти школах. Спасатели и военная полиция штата эвакуируют жителей.
Паводком частично нарушено дорожное сообщение между населенными пунктами, это осложняет работу спасательных служб.-0-
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