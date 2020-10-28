В Бразилии с высокой долей вероятности выявлен случай повторного заражения коронавирусом

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильские ученые выявили возможный случай повторного заражения COVID-19. Результаты их исследования направлены для научного рецензирования в редакцию медицинского журнала The Lancet, передает ТАСС.

Как сообщает агентство со ссылкой на газету Fohla de S.Paolo, речь идет о 40-летней медсестре из города Аракажу. Медработник дважды, с интервалом в 54 дня, сдавала РТ-ПЦР тест на COVID-19 и оба раза получила положительный результат.

Ее биоматериал исследовали преподаватели биологии Федерального университета в штате Баия (UFBA) и пришли к выводу, что во втором случае у медработницы была обнаружена другая разновидность коронавируса, претерпевшая шесть мутаций.

Всего в стране насчитывается 95 случаев возможного повторного инфицирования коронавирусом нового типа, из которых сохранились образцы биоматериала лишь 14 пациентов, что не позволяет с точностью подтвердить рецидивы.

Бразилия сейчас занимает третье место после США и Индии в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19 (5 439 641).-0-