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28 апреля 2020, 22:29

В Бразилии тесты на коронавирус могут проводить аптеки

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28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору разрешило аптекам проводить тесты на коронавирус. Об этом говорится в сообщении отраслевого регулятора.

Уточняется, что речь идет о экспресс-тестах на наличие антител к SARS-CoV-2. Это объясняется повышенным спросом на услуги тестирования. Агентство напоминает, что результаты тестирования могут служить только как дополнение в диагностировании коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему времени в стране выявлено свыше 66 тыс. инфицированных и более 4,5 тыс. умерших.-0-

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