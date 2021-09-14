В Бразилии в ДТП с туристическим автобусом погибли 6 человек

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП на автотрассе между бразильскими Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу сегодня утром 8 человек пострадали, еще 6 - погибли. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на дорожную полицию, передает ТАСС.

По имеющейся информации, авария с участием четырех легковых автомобилей, грузовика и туристического автобуса произошла около 9.40 по местному времени. Все жертвы ДТП находились в легковой машине, которую зажало между грузовиком и общественным транспортом. После столкновения автобус загорелся.

Пострадавшие пассажиры автобуса доставлены в местную больницу.-0-