В Бразилии выявили случаи одновременного заражения двумя штаммами коронавируса

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два случая одновременного инфицирования сразу двумя штаммами коронавируса выявлены в южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное издание Diario de Canoas.

По словам ученого Фернанду Спилки из лаборатории молекулярной микробиологии университета Нову-Амбургу, речь идет о двух пациентах в возрасте около 30 лет. У обоих, несмотря на обнаружение следов заражения сразу двумя разновидностями коронавирусной инфекции, заболевание протекало в легкой и средней форме. Вместе с тем ученые пока не могут спрогнозировать, насколько опасным может оказаться течение болезни у пациентов из групп риска. Как полагают исследователи, речь также может идти о последовательном заражении двумя разными штаммами SARS-CoV-2 с небольшим временным интервалом, что свидетельствует о важности изоляции инфицированных и соблюдения мер социального дистанцирования.

Всего ученым удалось выявить в Риу-Гранди-ду-Сул пять разновидностей коронавируса, среди которых штаммы с мутацией в S-белке, которые, по мнению ряда исследователей, являются более заразными, нежели изначальный вирус, впервые обнаруженный в Ухане. Такие изменения структуры оболочки вируса характерны для южноафриканского и бразильского штаммов.

По мнению Фернанду Спилки, это также говорит о высокой концентрации различных геномов коронавируса, циркулирующих в стране.-0-