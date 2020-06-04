В Бразилии за сутки зафиксировано рекордное число смертей из-за коронавируса

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших из-за коронавируса в Бразилии выросло за сутки на 1349 до 32 548, таким образом, побит рекорд, установленный днем ранее - 1262. Об этом свидетельствует официальная статистика, опубликованная в среду вечером министерством здравоохранения страны, сообщает ТАСС.

Бразилия по числу летальных исходов стремительно догоняет Италию, где, по информации властей, на данный момент насчитывается 33 601 умерший из-за коронавируса. Причины еще 4,1 тыс. смертей в Бразилии, которые также могут быть связаны с коронавирусом, выясняются. Согласно обновленной сводке Минздрава, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 584 016, из которых за последние 24 часа выявлено 28 633. Выздоровели 238 617 человек.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается почти 123,5 тыс. инфицированных и свыше 8,2 тыс. умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (свыше 59,2 тыс. инфицированных), где из-за коронавируса умерли 6010 человек. Третьим стала северо-восточная Сеара (более 56 тыс. инфицированных и 3605 умерших).

Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (почти 36,5 тыс. заразившихся и 3012 умерших) и Мараньян (более 38,1 тыс. инфицированных и 1028 умерших), а также в штатах Амазонас (свыше 44,3 тыс. инфицированных и 2138 умерших) и Пара (более 44,7 тыс. инфицированных и 3193 умерших) на севере страны.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая лишь США. По числу летальных исходов южноамериканская республика находится на четвертой строчке в мире после США, Великобритании и Италии. В Минздраве латиноамериканской страны прогнозируют, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.-0-