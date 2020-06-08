В Бразилии за сутки зарегистрировано почти 19 тыс. новых случаев коронавируса

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось до 691 758 - за минувшие сутки выявлены 18 912 инфицированных. Об этом свидетельствуют обновленные данные на портале бразильского Минздрава, сообщает ТАСС.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу. В регионе насчитывается 143 073 инфицированных и 9145 умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (67 756 инфицированных), где из-за коронавируса умерли 6707 человек, третьим стал северо-восточный штат Сеара (64 271 инфицированный и 3982 умерших). Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку и Мараньян, а также в штатах Амазонас и Пара на севере страны.

Бразилия, где первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая лишь США. По числу летальных исходов южноамериканская республика находится на третьей строчке после США и Великобритании. На данный момент число заразившихся превысило в мире 7 млн.-0-