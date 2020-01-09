В Бразилии зафиксировали неизвестное заболевание

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Белу-Оризонти в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии с симптомами неизвестной болезни госпитализированы восемь человек. Об этом сообщает газета Estado de Minas.

Зарегистрирован один случай летального исхода от этой болезни.

Первые пациенты обратились к медикам в конце декабря с жалобами на расстройства пищеварения, тошноту и боли в животе. На протяжении трех суток у всех развилась острая почечная недостаточность с лицевым параличом, частичной или полной потерей зрения. Все обратившиеся - мужчины.

Власти выясняют возможные причины заболевания. В качестве основных версий рассматриваются отравление или инфекция.-0-