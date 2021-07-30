В Бразилии загорелся главный киноархив страны

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в одном из павильонов главного киноархива Бразилии в городе Сан-Паулу, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Globo.

Сигнал о пожаре в Бразильской синематеке поступил в четверг около 18.00 по местному времени. Общая площадь хранилищ, расположенных по месту возгорания, составляет свыше 6,3 тыс. кв.м, здесь находятся около 240 тыс. кинопленок.

На месте инцидента работали 15 машин и около 50 пожарных. К 19.45 возгорание было локализовано. По предварительной информации, причиной инцидента стали профилактические работы в системе кондиционирования воздуха. По словам пожарных, в помещениях, где произошло возгорание, хранились фильмы, датированные 1920-1940 годами, и исторические документы. По их оценкам, содержимое архивов практически не пострадало.

За 74 года существования киноархива он четыре раза пережил пожары. В результате последнего инцидента в 2016 году были утеряны около 500 работ.-0-