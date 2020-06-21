В Бразилии зарегистрировано более миллиона зараженных COVID-19

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразилия стала второй страной в мире, где зарегистрировано более 1 млн больных СOVID-19, и количество новых инфицированных продолжает расти, сообщает ВВС со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

По информации ведомства, за последние сутки выявлен рекордный прирост - более 54 тыс. новых инфицированных. Отмечается, что эпидемия может с особой скоростью распространяться в отдаленных общинах, например, в регионе Амазонки.

Еще один печальный рекорд в Бразилии: четвертый день подряд в стране регистрируются более 1200 смертей от коронавируса, общее число погибших - без малого 49 тыс. По данным экспертов, страна еще не прошла пик заболеваемости.-0-