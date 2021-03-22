В Бристоле 20 полицейских получили травмы в ходе беспорядков

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать полицейских получили травмы в английском Бристоле при столкновении полицейских с участниками протестной акции, сообщает издание The Guardian.

Полиция Эйвона и Сомерсета заявила, что акция, которая начиналась как мирный протест, была превращена небольшим меньшинством в беспорядки. Демонстранты стали забрасывать камнями полицейский участок в центре Бристоля, подожгли служебные автомобили, выбивали стекла. В результате чего двадцать полицейских получили травмы, у одного из них выявлены переломы.

Власти проводят расследование по факту беспорядков, задержаны семь человек. Полиция заявила, что преступники будут "выявлены и привлечены к ответственности".

Около 3 тыс. человек в воскресенье приняли участие в протестах против законопроекта, который предусматривает значительное расширение полномочий для полицейских, в том числе предоставляет больше возможностей для ограничения мирных демонстраций.-0-