В Британии менее 1% пациентов сообщили о побочных эффектах после вакцинации

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 22,8 тыс. пациентов в Великобритании из более чем 6,3 млн провакцинированных в декабре и январе пожаловались на побочные эффекты после получения препарата. Об этом говорится в обнародованном докладе Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Соединенного Королевства, сообщает ТАСС.

Отмечается, что с 9 декабря 2020 года по 24 января примерно 0,3% вакцинированных сообщили о подозрении на побочные эффекты после инъекции препаратом либо компании Pfizer и ее партнера BioNTech, либо AstraZeneca и Оксфордского университета. "У подавляющего большинства из них это были слабо выраженные и краткосрочные симптомы, которые также могут возникать при использовании других вакцин, например, против сезонного гриппа", - подчеркивается в докладе британского регулятора.

"Данные, которые мы собрали, подтверждают, что применяемые в королевстве вакцины безопасны и соответствуют строгим стандартам. Мы остаемся убеждены в том, что преимущества от использования этих вакцин перевешивают любые риски", - подчеркнула глава агентства Джун Рейн.

Вакцинация населения в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. Сейчас жителям страны делают прививки препаратами Pfizer и AstraZeneca, которые были одобрены местным регулятором. Согласно данным правительства, к 5 февраля первая из двух доз вакцины уже введена более 10,5 млн человек - 15,5% населения королевства.-0-