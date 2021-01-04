В Британии началась вакцинация против COVID-19 препаратом AstraZeneca

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация населения препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, разработанным совместно с Оксфордским университетом, началась в Великобритании, сообщает BBC.

Первым в мире получил вакцину AstraZeneca вне клинических испытаний 82-летний менеджер по техническому обслуживанию Брайан Пинкер.

К настоящему моменту первую из двух доз этой вакцины получили свыше 1 млн пациентов.

В ближайшее время планируется получение 2 млн доз вакцины AstraZeneca в неделю.

По данным Министерства здравоохранения Великобритании, большинство доступных доз будет отправлено в медицинские учреждения и дома престарелых по всей стране на этой неделе.

В связи с ростом числа случаев COVID-19 Великобритания ускорила развертывание вакцинации, планируя вводить обе дозы вакцины с интервалом 12 недель. Изначально предполагалось, что интервал составит 21 день.

Медицинские работники Великобритании выступили в защиту отсрочки введения вторых доз, заявив, что вакцинация большего числа людей с помощью первого укола предпочтительнее, поскольку эффективность вакцины достаточно высока даже после первого из двух необходимых уколов.-0-