В Британии разрабатывают универсальные вакцины против всех штаммов коронавируса

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разрабатываемые в Великобритании универсальные вакцины, которые должны быть эффективны против различных штаммов коронавируса, могут появиться на рынке уже в этом году. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает издание, в Великобритании две команды ученых работают над вакцинами, применение которых позволяет иммунной системе организма распознавать не шиповидный белок коронавируса, структура которого сильнее всего подвержена мутациям, а белки из центральной части SARS-CoV-2. Последние видоизменяются намного реже, что должно позволить новым вакцинам дольше оставаться эффективными.

Разработкой таких препаратов занимаются Ноттингемский университет и частная компания Scancell, которая рассчитывает приступить к клиническим испытаниям своей вакцины во второй половине года, получив обнадеживающие результаты в ходе экспериментов на мышах. За пределами королевства над вакцинами, сохраняющими эффективность при возникновении новых штаммов, работают также исследователи из Бельгии, Франции, США и ряда других стран.

У властей Великобритании и многих других стран вызывают тревогу выявленные в ЮАР и Бразилии генетические варианты коронавируса, обладающие мутацией E484K в шиповидном белке. Она предположительно помогает вирусу уходить от иммунного ответа и может снижать эффективность применяемых вакцин. В начале февраля также стало известно о единичных случаях выявления такой мутации у британского штамма коронавируса.-0-