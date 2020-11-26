В Британии рекордно упала экономика

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании самый масштабный за 300 лет спад экономики. Валовой внутренний продукт страны сократится более чем на 11%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Министерства финансов Великобритании.

"Экономика сократится в этом году на 11,3%, что является крупнейшим падением производства за более чем 300 лет. Экономические убытки, скорее всего, будут долгими. Это означает, что в 2025 году объем экономики будет примерно на 3% меньше, чем ожидалось в марте", - заявил глава Минфина Риши Сунак.

Однако он ожидает, что с ослаблением карантина британская экономика начнет восстанавливаться и вырастет на 5,5% в следующем году, и на 6,6% в 2022 году.-0-