В Британии умер 100-летний ветеран, собравший для медиков около $45 млн

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший около $45 млн на благотворительность, умер после госпитализации с заболеванием, вызываемым коронавирусом. Об этом со ссылкой на дочерей 100-летнего полковника сообщает ТАСС.

Ветеран стал известным после того, как весной 2020 года объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения. Для привлечения средств он выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Вначале Том Мур думал пройти 100 кругов (по числу прожитых лет) по 25 м каждый, но в итоге сделал 200 кругов.

Акция ветерана вызвала столь большой интерес, что ему удалось собрать сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную.

Кроме этого, Том Мур стал старейшим исполнителем, сумевшим пробиться на первое место в британских музыкальных хит-парадах. Кавер-версия композиции 1945 года You"ll Never Walk Alone, записанная им для сбора пожертвований для британских врачей, попала на верхнюю строчку чарта iTunes, а также сводного чарта синглов, составляемого британской Official Charts Company.

В знак признания его заслуг Том Мур, вышедший в отставку в чине капитана, получил почетное звание полковника Вооруженных сил Великобритании. В июле 2020 года ветерана посвятила в рыцари королева Елизавета II.-0-