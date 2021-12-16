В Британии вторые сутки подряд регистрируется максимальное число случаев заражения коронавирусом

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 88,3 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации, сообщает ТАСС.

Предыдущий антирекорд - 78,6 тыс. - был установлен в среду. На протяжении последних девяти дней в стране только один раз было зарегистрировано менее 50 тыс. случаев заражения в сутки. За последнюю неделю число случаев инфицирования выросло на 31% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Общее число случаев заражения с начала пандемии здесь превышает 11 млн.

За последние 24 часа в Великобритании из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 146 человек по сравнению с 165 днем ранее. В общей сложности в Великобритании умерли 146,9 тыс. человек в течение 28 дней после того, как их тесты на коронавирус показали положительные результаты. При этом в свидетельстве о смерти (альтернативный вариант ведения статистики) заболевание упоминается у 170,9 тыс. жителей, что является одним из самых высоких показателей в Европе.-0-